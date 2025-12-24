Концессию по Северному широтному ходу отложат до лучших времен

Власти обсуждают приостановку на три года концессии по Северному широтному ходу. Об этом сегодня со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант». Стоимость проекта – 800 млрд, а откуда их брать непонятно.

Пауза может позволить сторонам – России и структуре ОАО РЖД – не выдвигать встречные требования и пересмотреть финансовую модель проекта. Эксперты отмечают, что текущая экономическая ситуация ставит под сомнение в принципе целесообразность СШХ.

Как сообщил источник «Ъ», вице-премьер Виталий Савельев уже рассказал президенту РФ Владимиру Путину о приостановке СШХ на ближайщие годы. По словам собеседника «Ъ», проект распоряжения правительства направлен Минтрансом на согласование ОАО РЖД. Концессия может быть возобновлена, но как-нибудь потом.

СШХ – проект железнодорожного коридора в Арктике, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Концепция проекта появилась еще в СССР, потом к нему вернулись в 2000-х годах, но реализация забуксовала. СШХ должен был позволить создать инфраструктуру, необходимую для освоения газоконденсатных и нефтяных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сократить путь следования грузов на 200-730 км, ускорить оборачиваемость вагонов. Кроме того, инфраструктура СШХ должна была стать составляющей развития танкерного флота и освоения ресурсов Арктики, а в перспективе – обеспечить северным территориям ЯНАО выход к Севморпути через порт Сабетта на Ямале.

По концессии должен был строиться участок Обская-Салехард-Надым. Соглашение было заключено в августе 2018 года между РФ в лице Росжелдора и ООО СШХ. По данным ЕГРЮЛ, свыше 99,9% в компании принадлежит структуре ОАО РЖД. Еще 0,009% у УК СШХ – дочерней структуры ГК «Нацпроектстрой». Аналогичная доля у Агентства инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО.

По данным источника «Ъ», стоимость реализации проекта превышает 800 млрд руб. при организации строительства моста через Обь, но источники финансирования проекта до сих пор не определены. При этом после прохождения государственной экспертизы последнего участка проекта – Салехард-Татаринцево – стоимость концессии увеличилась, и концессионер вправе требовать изменения финансовых параметров с компенсацией дополнительных расходов из бюджета РФ, рассказывает собеседник «Ъ». С другой стороны, продолжает он, из-за того, что концессия не реализуется в установленные сроки, Росжелдор может выставить неустойку в сумме более 1,6 млрд руб. Так, участок Обская-Салехард-Надым должен был строиться в 2025-2031 годы, остальные участки СШХ – в 2027-2031 годы, отмечает источник «Ъ».

В пояснениях к отчетности ООО СШХ за 2024 год говорится, что компания обсуждает с Росжелдором исключение из концессионного соглашения строительства моста через Обь и смещение сроков ввода объектов участка Обская-Салехард-Надым, чтобы синхронизировать сроки строительства на всех участках СШХ.

В Минтрансе, ОАО РЖД, ГК «Нацпроектстрой» и правительстве ЯНАО «Ъ» не ответили.

Москва, Елена Васильева

