У Артюхова снова есть первый зам

Решился кадровый вопрос с первым заместителем губернатора ЯНАО. Им стал Василий Дудниченко. Распоряжение о назначении подписал Дмитрий Артюхов. Дудниченко будет курировать вопросы экономики.

В ведении нового заместителя губернатора Ямала будет деятельность двух окружных ведомств – департамента экономики и департамента имущественных отношений.

Василий Дудниченко родился в 1980 году. В 2002 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», в 2008 году – Уральскую академию государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где занимался вопросами финансирования жилищно-коммунального хозяйства, капитальных вложений и инвестиций.

С 2009 года возглавлял автономное учреждение ХМАО-Югры «Региональный центр инвестиций». С 2010 года работал первым заместителем директора департамента экономического развития ХМАО-Югры. В 2016 году по совместительству был назначен исполняющим обязанности директора департамента промышленности региона. С 2018 года занимал должность генерального директора фонда «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа».

Василий Дудниченко женат, воспитывает троих детей.

Напомним, что предыдущий заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин уволился по собственному желанию 15 декабря 2025 года. В правительстве округа Калинин курировал вопросы экономики и имущественных отношений, а также госзаказ.

Салехард, Елена Васильева

