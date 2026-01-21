Северный широтный ход будет построен – Жога

Северный широтный ход как проект будет реализован. Об этом на встрече с журналистами сообщил уральский полпред Артем Жога. По его словам, на совещаниях с зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым данный вопрос поднимается регулярно.

Напомним, что в конце 2025 года стало известно о планах правительства России на три года приостановить действие концессии по Северному широтному ходу. Как, в частности сообщала газета «Коммерсант», вопрос состоит в стоимости проекта – 800 млрд, но источники финансирования на данный момент правительству непонятны.

Как сообщил источник «Ъ», вице-премьер Виталий Савельев уже рассказал президенту РФ Владимиру Путину о приостановке СШХ на ближайшие годы. По словам собеседника «Ъ», проект распоряжения правительства направлен Минтрансом на согласование ОАО РЖД. Концессия может быть возобновлена, но как-нибудь потом.

СШХ – проект железнодорожного коридора в Арктике, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь.

По концессии должен был строиться участок Обская-Салехард-Надым. Соглашение было заключено в августе 2018 года между РФ в лице Росжелдора и ООО СШХ. По данным ЕГРЮЛ, свыше 99,9% в компании принадлежит структуре ОАО РЖД. Еще 0,009% у УК СШХ – дочерней структуры ГК «Нацпроектстрой». Аналогичная доля у Агентства инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО.

Екатеринбург, Елена Васильева

