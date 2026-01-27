Ямальчанке, чей дом затопили паводковые воды, отказали в компенсации

Ямальчанке через прокуратуру пришлось добиваться компенсации за дом, пострадавший от паводка. Речь идет о большом потопе, который случился в самом начале июня прошлого года в Тарко-Сале. Из-за обильного таяния снега в тундре вода пришла в Тарко-Сале на ближние и дальние дачи, были затоплены десятки домохозяйств, эвакуировано 8 человек, в Пуровском районе и Тарко-Сале объявлялся режим локального ЧП.

Одна из женщин, чей дом пострадал о паводка, обратилась за положенной компенсацией в органы соцзащиты, но в деньгах ей было отказано.

Прокуратура района обратилась с иском в суд о признании решения об отказе незаконным и возложении обязанности выплатить полагающуюся помощь.

Суд требования прокуратуры полностью удовлетворил.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Отметим, что жители Тарко-Сале на «Честной линии» с губернатором поинтересовались у Дмитрия Артюхова, что делать, чтоб вода больше не топила жилые дома. Чтоб остановить новые паводки было решено сделать полтора километра насыпей по полтора метра в высоту. Сработают ли они – покажет эта весна и лето.

Тарко-Сале, Елена Васильева

