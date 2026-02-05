Коммунальщиков осудили на принудительные работы за смерть мальчика под колесами уборочной техники

На Ямале ио директора подрядной организации, мастеру дорожных работ и водителю вынесли приговор по поводу гибели мальчика под колесами уборочной техники.

Трагедия случилась 27 декабря 2024 года в посёлке Уренгой Пуровского района.

Два сотрудника организации занимались уборкой снега возле культурно-спортивного комплекса «Уренгоец». Место работ они не огородили. На этой же территории находилась горка. Во время уборки снега 13-летний мальчик скатился на тюбинге с обратной стороны ледяной горки – по ступенькам. Это, вероятно, стало неожиданностью для водителя спецтехники. Он наехал на ребенка и тот погиб на месте.

Мама погибшего 13-летнего подростка Анна Субботина не раз выступала в медиа по поводу расследования уголовного дела. Она отмечала, что хочет привлечь к ответственности администрацию (посёлка или района – не уточняется) за то, что не обеспечили безопасность детского городка.

Приговором суда все трем виновным в гибели мальчика было назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года, с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

