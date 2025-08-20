Уборщики снега пойдут под суд из-за гибели ребенка

Пуровским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовных дел о гибели ребёнка из-за плохо организованной уборки снега. В первом деле фигурируют два работника строительной организации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Во втором уголовном деле обвиняемым стал водитель грузовика, который не заметил ребёнка во время уборки снега и наехал на него.

Трагедия случилась 27 декабря 2024 года в посёлке Уренгой Пуровского района.

Два сотрудника организации занимались уборкой снега возле культурно-спортивного комплекса «Уренгоец». Место работ они не огородили и не истребовали маршрутные карты уборки территории. В результате этого водитель грузового автомобиля, выполнявший вывоз снега, не принял достаточных мер предосторожности при движении и наехал на несовершеннолетнего. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.

Следователями СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении водителя подрядной организации, обвиняемого по аналогичной статье, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

В Следкоме ранее сообщали, что мальчик скатился на тюбинге с обратной стороны ледяной горки – по ступенькам. Это, вероятно, стало неожиданностью для водителя спецтехники.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», в день трагического ЧП в ледовом городке работала подрядная фирма ООО «Пантеон» – она убирала снег по договору с МКУ «Уренгойское хозяйство».

Мама погибшего 13-летнего подростка Анна Субботина не раз выступала в медиа по поводу расследования уголовного дела. Она отмечала, что хочет привлечь к ответственности администрацию (посёлка или района – не уточняется) за то, что не обеспечили безопасность детского городка. Однако, очевидно, чиновников в уголовном деле нет.

Пуровский, Елена Васильева

