Следователи проверят работу чиновников из-за гибели подростка в ледовом городе Пуровского района

Мама погибшего под колёсами снегоуборочной техники мальчика снова выступила в соцсетях. Речь идёт о трагедии, которая случилась в посёлке Уренгой в конце 2024 года: мальчик съехал с горки под колёса «КамАЗа». Женщина рассказала участникам группы «Русская община», что место ЧП не было закрыто, там фактическим мог проехать любой автомобиль. Там же работала снегоуборочная техника – трактор и грузовик. При этом на детской площадке было очень много маленьких посетителей. Ранее Анна Субботина (мама погибшего подростка) говорила, что хочет привлечь к ответственности администрацию (посёлка или района – не уточняется) за то, что не обеспечили безопасность детского городка.

После очередного выступления матери мальчика в СМИ, ямальский Следком рассказал о ходе расследования уголовного дела. Силовики обещают оценить действия чиновников (не уточняется, каких). Также в следственном управлении сообщили, что в деле два фигуранта – водитель автомобиля «КамАЗ», выполнявший работы по расчистке территории проезда и площади у здания КСК «Уренгоец», и и.о. генерального директора коммерческой организации, которая дала указание выполнить работы по расчистке данной территории, не обеспечив необходимые меры безопасности.

Квалификации дел – ч. 1 ст. 109, ст. 238 УК РФ.

Анна Субботина признана потерпевшей. Также следователи добились ареста имущества юридического лица для возмещения ущерба.

Обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

«В дневное время, когда дети играли на горке, шла уборка снега. Не было ни ограждений, ни предупреждений. Почему сотрудники администрации или организации, которая убирала снег, не разогнали детей?», – удивляется северянка, потерявшая сына. Она добавляет, что после трагедии проезд через ледовый города закрыли лентами.

Как сообщала изданию «КП-Новосибирск» Анна Субботина ранее, её 13-летний сын самостоятельно отправился в ледовый городок. «27 декабря сын заранее отпросился у меня, чтобы пойти с другом в ледовый городок. Много лет этот городок стоял на этом месте, но в этом году там открыли дорогу. Я разрешила Богдану пойти: никто подумать не мог, что это опасно. Я после работы легла спать, а сын пошел кататься на горке. Чтобы я не волновалась, написал мне сообщение, что в ледовом городке», – говорила женщина.

О трагедии она узнала после звонка классного руководителя – та сказала, что Богдану в ледовый городок взвали «скорую». Позднее Анна выяснила, что ребёнок к приезду медиков был уже мёртв.

В Следкоме ранее сообщали, что мальчик скатился на тюбинге с обратной стороны ледяной горки – по ступенькам. Это вероятно, стало неожиданностью для водителя спецтехники.

Анна Суботина оказывает место происшествия и рассказывает, что оно не было огорожено.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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