Глава СКР Бастрыкин после выступления мамы погибшего в Уренгое ребёнка снова потребовал доклад о расследовании

Глава СКР Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на резонансную трагедию в посёлке Уренгой, где подростка насмерть задавил грузовик, вывозивший снег с новогодней площадки. Он потребовал повторный доклад по уголовному делу о гибели несовершеннолетнего. Это случилось после того, как в соцмедиа вышло интервью с мамой мальчика Анной Субботиной. Сейчас в своём канале СКР назвал трагедию дорожно-транспортным происшествием.

«В декабре прошлого года водитель грузового автомобиля в ходе уборки снега на территории культурно-спортивного комплекса «Уренгоец» сбил ребёнка, скатившегося на тюбинге с горки, не огороженной от проезжей части. От полученных травм школьник скончался на месте происшествия. Сообщается (имеется в виду выступление мамы погибшего – прим.ред), что до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены», – говорится в тг-канале Следкома РФ.

Ранее А.И. Бастрыкин ставил указанное происшествие на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне в Следкоме Ямала сообщили, что расследуются три дела по ч. 1 ст. 109, ст. 238 УК РФ. Там обещали проверить действия администрации, которая допустила размещение ледового городка рядом с дорогой. Как рассказала мама погибшего Анна Субботина, ледовый городок огородили только после трагедии. До этого рядом с горкой спокойной проезжали машины.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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