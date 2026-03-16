Виновник ДТП, в котором погибло пять человек, получил 6,6 лет колонии

16 марта 226 года в Ноябрьске суд огласил приговор виновнику ДТП, в котором погибло пять человек.

Напомним, что резонансное ДТП произошло 28 июня 2025 года около 20 часов местного времени на 297 км автодороги Сургут-Салехард.

Водитель автомобиля «Соболь» во время обгона грузовых машин допустил столкновение с автомобилем «Солярис». В результате ДТП 5 человек, в том числе двое детей, погибло на месте происшествия, 4 человека, один из которых несовершеннолетний, были госпитализированы.

По итогам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также он будет выплачивать потерпевшим компенсации морального вреда.

Напомним, что в Ноябрьске по погибшим объявлялся траур – трагедия имела широкий общественный резонанс. Сегодня на суд в зал не смогли попасть все желающие – был переаншлаг.

Ноябрьск, Елена Васильева

