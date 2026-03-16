На Ямале из-за погоды остановлено движение по еще одному зимнику

На Ямале из-за плохой погоды остановлено движение уже по третьему зимнику. Как сообщает региональный Дептранс, с 12 часов по местному времени нельзя проехать по сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп. Ограничение касается всех видов транспорта.

Напомним, что ранее Дептранс закрыл движение по зимникам Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Причиной прекращения работы сезонных трасс стали плохие погодные условия.

Кроме того, на главной переправе ЯНАО между Салехардом и Лабытнанги снижена грузоподъемность. С 16 марта с 10:00 движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн.

Салехард, Елена Васильева

