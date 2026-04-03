На Ямале предлагают пересмотреть требования к складированию чистого снега.

С Инициативой выступил 3 апреля в Салехарде Госсовета по развитию Северного широтного хода и Арктики замгубернатора ЯНАО Александр Подорога. Ямал предлагает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в период чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами, допускать складирование снега, не содержащего противогололедные реагенты, на площадках без организации водонепроницаемого покрытия и обвалования сплошным земляным валом.

Как сообщает ТАСС, Подорога подчеркнул, что на территории региона ежегодно в среднем убирается порядка 7 млн куб. м. снега. «На Ямале мы собираем порядка 7 млн кубометров снега, в зависимости, конечно, от количества осадков. Однако ни в одном населенном пункте для борьбы с зимней скользкостью у нас не используется химических реагентов. В городах и поселках мы применяем песок, которого достаточно, и мелкую фракцию скальных пород, так называемые отходы дробления, мелкий щебень», – добавил он.

Как ранее писал «Новый День», на 80 процентах территории России еще лежит снежный покров. На Ямале сугробы могут достигать до метра в высоту.

Салехард, Елена Васильева

