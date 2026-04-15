В Салехарде вандалы за месяц разбили три теплых остановки

В столице Ямала Салехарде вандалы за месяц разбили три теплых остановки. В мэрии города задаются вопросом – нужны ли такие комплексы вообще, если к ним такое отношение.

«За месяц хулиганы повредили три тёплых павильона на улицах Свердлова, Щорса и Маяковского. На двух уже заменили остекление и на ремонт тратятся бюджетные деньги. Все павильоны оборудованы камерами «Безопасного города» (всего их в Салехарде более 1300). Одного из нарушителей уже нашли по видео – ему изберут меру пресечения и обяжут возместить ущерб», – сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в соцсетях.

«Из 84 остановок 51 – тёплая, в этом году в планах – добавить ещё три. Но вопрос остается», – добавила пресс-служба администрации Салехарда.

Напомним, что во время доклада о положении дел в округе, губернатора Дмитрий Артюхов особо отметил, что камеры способствуют раскрытию преступлений, совершаемых на территории ЯНАО. Ранее обнародовалась статистика, что каждое четвертое преступление раскрывается благодаря умным камерам.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

