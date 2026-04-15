В Ноябрьске проверят системы оповещения об угрозах

В Ноябрьске проведут проверку работы систем оповещения. Граждан просят не паниковать и с пониманием отнестись к происходящему.

Проверка пройдет 17 апреля, сообщает ЕДДС Ноябрьска. Сирены «Внимание всем» включат в 10 часов утра. После этого прозвучит фраза «Внимание всем!».

Как ранее писал «Новый День», генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, сообщил о недостаточной защищенности объектов в России от атак беспилотников ВСУ.

Ноябрьск, Елена Васильева

