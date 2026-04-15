Генпрокурор заявил о недостаточных мерах защиты от беспилотников ВСУ в России

Меры, принятые для защиты объектов энергетики, промышленности и транспорта от атак украинских беспилотников в российских регионах, недостаточны. Об этом заявил генпрокурор РФАлександр Гуцан, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.
«Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак. С учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточными», – сказал Гуцан (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, первопричиной роста числа террористических и экстремистских преступлений стала «нарастающая агрессия против России».
Генпрокурор сообщил, что на фоне участившихся беспилотных атак ВСУ по требованиям прокуроров на предприятиях промышленности, энергетики, транспорта укреплен периметр, закуплены доступные средства защиты и радиоэлектронной борьбы.
Объекты энергетики и промышленности в регионах РФ ежедневно подвергаются воздушным атакам ВСУ. Утром 15 апреля вновь оказалась полностью обесточена Запорожская область из-за ударов по энергообъектам, ведутся восстановительные работы. Также сообщалось об уничтожении нескольких вражеских беспилотников на промзоной города Стерлитамака в Башкирии. Обломки упали на территорию одного из предприятий, оперативные службы тушат начавшийся пожар.
