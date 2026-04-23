Маткапитал на Ямале официально подняли до 1 млн рублей

Материнский капитал за третьего ребенка на Ямале повышен до одного миллиона рублей.
Соответствующий законопроект приняли депутаты Заксобрания округа.
Как сообщает пресс-служба заксо, потратить денежные средства необходимо в течение пяти лет, вложив их в жилье, здоровье.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Как сообщил в ходе своего последнего доклада о положении дел в регионе губернатор Дмитрий Артюхов, мера поддержки начнет действовать с 1 января 2026 года. Тем, кто уже получил маткапитал, будет произведена доплата.
Салехард, Елена Васильева
