Подросток, который пришел в школу с ножом, помещен под наблюдение

Мальчик, который пришел в школу с ножом, помещен под наблюдение профильных специалистов. Об этом сообщает департамент образования ЯНАО.

С классом организовали работу психолого-педагогической службы.

Напомним, 20 апреля 2026 года 13-летний мальчик пытался пронести нож в учебное заведение в городе Новый Уренгой. В этот момент сработали металлоискатели, в связи с чем действия школьника пресекли сотрудники охраны. Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших.

Следователями выясняются мотивы поведения несовершеннолетнего и обстоятельства нахождения при нем ножа. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Новый Уренгой, Елена Васильева

