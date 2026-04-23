Подросток, который пришел в школу с ножом, помещен под наблюдение

Мальчик, который пришел в школу с ножом, помещен под наблюдение профильных специалистов. Об этом сообщает департамент образования ЯНАО.
С классом организовали работу психолого-педагогической службы.
Напомним, 20 апреля 2026 года 13-летний мальчик пытался пронести нож в учебное заведение в городе Новый Уренгой. В этот момент сработали металлоискатели, в связи с чем действия школьника пресекли сотрудники охраны. Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших.
Следователями выясняются мотивы поведения несовершеннолетнего и обстоятельства нахождения при нем ножа. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Новый Уренгой, Елена Васильева
