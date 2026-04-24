Минтранс показал, каким будет новый аэропорт Салехарда

Минтранс России показал, каким будет новый аэропорт Салехарда.

Проект пассажирского терминала согласовали в Главгосэкспертизе. Его пропускная способность составит не менее 390 пассажиров в час на прилет и столько же – на вылет, а общая площадь – 9,6 тыс. кв. м.

«Проектировщики учитывали исторические и природные особенности региона, стараясь передать атмосферу сурового края. Например, на потолке аэровокзала изобразили Северное сияние. Архитектурные решения и цветовая гамма также визуально воссоздают лаконичные линии арктической природы и вместе с тем – местный колорит и гостеприимную атмосферу Салехарда», – сообщает российский Минтранс.

Работы в аэропорту Салехарда осуществляются в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система»: по нему обновят аэродромную инфраструктуру, а новый терминал построят по концессии. По оценкам Правительства ЯНАО, ввести обновленную воздушную гавань в эксплуатацию планируется в 2028 году.

«Новый День» писал ранее, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе доклада перед Заксо о состоянии дел в округе подчеркнул важность авиасвязи округа. Жители часто летают по делам и на отдых в другие части страны. С новым терминалом аэропорт станет в три раза больше, также в планах – использование телетрапов. Все это в комплексе должно повысить качество обслуживания пассажиров.

Салехард, Елена Васильева

