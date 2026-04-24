На Ямале утвердили порядок компенсации допрасходов при направлении на ЭКО

На Ямале утвердили порядок компенсации дополнительных расходов, которые несут женщины при направлении на ЭКО.

В перечень медицинских процедур, предоставляемых сверх объемов медицинской помощи, предусмотренных полисом ОМС, вошли 20 наименований диагностических и лечебных процедур, направленных на успешное проведение ЭКО.

Напомним, что новую меру поддержки анонсировал в ходе своего доклада о положении дел в округе Дмитрий Артюхов.

Ранее семьи, направленные на ЭКО по медицинским показаниям, оплачивали необходимые дополнительные исследования самостоятельно. Теперь всем женщинам, получившим в ямальских медучреждениях направление на процедуру, округ возместит до 100 тысяч рублей на оплату ряда услуг, не входящих в ОМС. Главное условие – постоянное проживание на территории округа.

Дополнительные услуги включают диагностику, хранение эмбрионов в специальных условиях, их транспортировку и подготовку к процедуре.

Фактические расходы будут возмещаться пациентам медицинскими организациями в течение 10 дней со дня подачи заявления на имя руководителя медучреждения, в котором было выдано направление на ЭКО. К заявлению необходимо приложить пакет документов, подтверждающих оплату расходов.

Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям ежегодно на Ямале на свет появляется порядка 160 здоровых малышей, а доля успешных процедур каждый год растет на 10%, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Число выдаваемых направлений на ЭКО на Ямале не ограничено. В среднем ежегодно на ЭКО направляются порядка 500 ямальских супружеских пар. Весь комплекс – от диагностики до родоразрешения – проводится бесплатно. Пациентки могут выбрать любую клинику на территории страны. Транспортные расходы также возмещаются медицинскими организациями.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube