Сотрудникам «Ямалзолото» полгода не платили зарплаты

Прокуратура провела проверку по обращению сотрдуников АО «Ямалзолото». Согласно жало12 человек полгода не получали зарплату и окончательный расчет при увольнении. Таким образом, предприятие осталось должно более 4,6 млн рублей.

Прокуратура Лабытнанги обратилась с исками в суд, исполнительные листы направлены для организации принудительного взыскания в службу судебных приставов.

В настоящее время задолженность частично погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фактическое погашение оставшейся задолженности контролируется прокуратурой.

Напомним, что «Ямалзолото» находится под процедурой банкротства. В апреле 2026 года Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял к рассмотрению заявление инспекции ФНС о банкротстве «Ямалзолота» из-за неисполнения обязательств в размере 8,66 млн руб. Рассмотрение заявления назначено на 14 мая.

«Альфа-банк» также планирует обратиться в суд с иском о банкротстве АО «Ямалзолото», входившего в портфель золотодобытчика Petropavlovsk. Аналогичное заявление банк планирует подать в отношении дочерней структуры «Ямалзолота» «Ямалнеруд».

«Ямалзолоту» принадлежат лицензии на месторождения Новогоднее-Монто и Петропавловское на Ямале. Совокупные запасы золота по категориям C1+C2 (разведанные и оцененные) – 37,3 тонн, в том числе балансовые – 25,9 тонн. Совокупные запасы серебра – 57,9 тонн. Новогоднее-Монто считается первым разведанным промышленным золоторудным объектом в этой части Полярного Урала.

Лабытанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube