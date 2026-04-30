Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил северян с Днем коренных малочисленных народов России.

Праздник на Ямале, как и во всей стране, отмечают впервые. Он учрежден решением президента РФ 4 ноября 2025 года. Дата 30 апреля выбрана не случайно: она совпадает с принятием Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

На Ямале к коренным малочисленным народам отнесены ненцы, ханты и селькупы. Их в регионе свыше 48 тысяч человек, из них более 17 с половиной тысяч по-прежнему придерживаются традиционного уклада жизни.

«Ямал – это уникальный пример того, как в современном мире можно бережно хранить многовековой уклад предков. Сегодня здесь каждый третий представитель коренных народов продолжает жить в кочевье. Это требует огромной силы духа и истинной любви к родной земле. Округ стремительно меняется: растут города, реализуются глобальные проекты. Но в этом движении мы сохраняем главное – уважение к истокам. Мы продолжим делать все, чтобы передать это бесценное наследие будущим поколениям. С праздником, дорогие хранители Севера!» – отметил Дмитрий Артюхов.

Ранее жителей Уральского федерального округа с Днем малочисленных народов РФ поздравил уральский полпред Артем Жога.

Салехард, Елена Василева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube