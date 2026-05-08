Артюхов прошел курсы первой помощи, но надеется, что знания никогда не пригодятся

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, как и анонсировал, прошел курсы первой помощи.

«Прошёл курсы первой помощи в центре медицины катастроф в Салехарде. Любой может оказаться на месте происшествия первым, и молчаливый испуг – хуже любой раны. Благодарен руководителю учебно-методического отдела Елене Белогорцевой за такой важный инструктаж. Дорогие земляки, пройти подобные курсы можно в ваших муниципалитетах. Записаться помогут волонтёры-медики. Занятия длятся всего несколько часов. Освежите знания, даже если когда-то учились. Берегите себя и близких, и пусть эти навыки никогда не пригодятся», – пояснил Артюхов

Салехард, Елена Васильева

