Водителей на Ямале просят быть осторожными – непогода продержится до конца недели

Проявлять внимание и бдительность за рулем просят водителей Ямала и гостей округа. Как сообщили «Новому Дню» в региональном Дептрансе, шквалистый ветер, метель, гололёд сохранятся до конца недели.

«Обращаем внимание, что возможны ограничения в работе дорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта. Если поездку по загородным трассам отложить не удалось, то выезжайте только на зимней резине. Температурный режим еще не позволяет менять шины на летний вариант, а ветер, сдувающий противогололедные материалы с дороги, делает сцепление шин с проезжей частью минимальным. Во время поездки не совершайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», – предупредили в Дептрансе.

В данный момент на участке Пурпе – Пуровск действуют ограничения. Для проезда по участку допускаются только легковые машины на зимней резине. Проезд по остальным участкам открыт без ограничений.

Напомним, что непогода бушует на Ямале с 10 мая, из-за сильного снега и ветра перекрывалось движение по автодорогам, не работали аэропорты.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube