На Ямале объявлен пожароопасный сезон. Он продлится с 20 мая до 21 сентября, сообщает департамент гражданской защиты региона.

В связи с высокой степенью опасности пожаров гражданам запрещается на весь период:

разводить открытый огонь в лесных зонах;

устраивать пикники с использованием открытого огня;

сжигать сухую траву, мусор и бытовые отходы на открытом воздухе;

бросать горящие спички, окурки и другие источники огня на землю.

Огонь можно использовать только на специально оборудованных площадках.

При ухудшении ситуации может быть введён особый противопожарный режим.

Перед началом сезона проведена проверка готовности служб, учения по тушению пожаров и тренировки ведомств.

Напомним, что 18 мая в ЯНАО были потушены два первых природных пожара, огонь охватил 18,3 гектаров.

Салехард, Елена Васильева

