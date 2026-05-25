Река поднимается – в Пуровском районе объявлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Пуровском районе в связи с весенним паводком. На реке Пяку-Пур начал повышаться уровень воды. Сейчас он составляет 980 см при критической отметке в 1020 см, отметил глава района Кирилл Трапезников. Провоцирует подъем воды ледовый затор.

Днем 24 мая было зафиксировано движение затора на слиянии рек, однако еще два затора – в районе Второй речки и Набережной Саргина, возле рыбзавода – по-прежнему сохраняются. Установлены водомерные рейки, определены семь точек постоянного мониторинга.

По словам Трапезникова, Тарко-Сале возможны локальные подтопления в районе улицы Труда, промзоны и территории у аэропорта. Все риски учтены, отметил Трапезников, масштабных подтоплений, как в прошлом году, в Тарко-Сале не ожидают.

Напомним, 1 июня 2025 года вода пришла в Тарко-Сае из тунры – в связи с резким и дружным таянием снега. Повысился и уровень воды в реках. В результате произошло затопление домовладений в районе дач и промзоны. Был активный паводок и в пуровском районе.

В Тарко-Сале было эвакуировано порядка 80 человек, более сотники домовладений были затоплены. По итогам ЧС для блокирования воды были сделаны песчаные насыпи длиной в километр и высотой в полтора метра.

Контроль паводковой ситуации на реках Обь, Пур, Сыня, Надым и Таз продолжается.

Пуровский, Елена Васильева

