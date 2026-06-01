Спасатели нашли тело одного из трех мужчин, которые уплыли на лодке и пропали

Спасатели нашли тело одного из трех мужчин, которые на пошлой неделе уплыли на лодке и пропали.

Труп был выловлен в акватории озера Вардроперский Сор, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Спасателями «Ямалспаса» найдено тело мужчины 1962 года рождения в акватории озера Вардроперский Сор. Поиски двух человек продолжаются», – сообщает ведомство.

Напомним, местная жительница сообщила в ЕДДС Ямальского района, что 27 мая из села Яр-Сале к ней в чум выехали на моторной лодке три человека. По телефону они сообщили, что доехать не смогут, потому что озеро покрыто льдом, и они заночуют в Сюнай-Сале. После этого мужчины на связь не выходили.

Салехард, Елена Васильева

