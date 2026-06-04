В Аксарке произошло отключение электроэнергии

За 4 июня уже во втором населенном пункте Ямала произошло аварийное отключение электроснабжения. Напомним, что ранее информации об отсутствии света поступала из Нового Уренгоя.

Как сообщает ЕДДС Приуральского района, в 11 часов по местному времени произошло отключение электроснабжения села Аксарка.

Информация по точному перечню потребителей и времени восстановления электроснабжения уточняется.

Более подробную информацию можно получить в диспетчерской службе ГПТЭС с. Аксарка по телефону 8-(34993)-2-21-28. Граждан просят соблюдать спокойствие дожидаться официальных разъяснений.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube