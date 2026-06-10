Артюхов рассказал и показал, как погостил в тундре (ФОТО)

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вернулся из тундры, куда он ездил в гости к семье кочевников Агичевых.

«Вернулся из традиционной летней поездки в тундру. Дни здесь проходят в трудах на свежем воздухе, а вечера – за чаем у очага. Это тот темп жизни, который наши кочевники хранят веками. Рад был окунуться в него снова.

От всего сердца благодарю большую, дружную семью Агичевых за теплый прием. Жду в гости в Салехарде!» – написал глава округа «ВКонтакте» и дополнил пост атмосферными фото.

Напомним, Дмитрий Артюхов уехал в тундру сразу по возвращении с ПМЭФ. По его словам, это нужно было для перезагрузки после напраженного графика работы в Петербурге, а также для того, чтобы обсудить с местными жителями лично все актуальные вопросы и проблемы.

Салехард, Елена Васильева

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