Артюхов вручил тундровикам первый обновленный ветеринарный набор (ФОТО)

Дмитрий Артюхов во время поездки в Харампуровскую тундру передал ветаптечку главе семьи Борису Агичеву. Ее состав обновили в этом году по просьбам оленеводов. В результате в список добавились новые препараты, а вес ветнабора увеличился с семи до девяти килограммов, сообщили «Новому дню» в пресс-службе губернатора округа.

По просьбам семей оленеводов Панаевской тундры, у которой Дмитрий Артюхов гостил зимой 2025 года, ветаптечку дополнили сухим антисептическим средством широкого спектра действия. Пластиковый ящик, в котором находятся все медикаменты, заменили на сумку из прочной непромокаемой ткани, объемом 60 литров. Ее проще перевозить на нартах, она не становится хрупкой в мороз.

При пересмотре состава набора учли и пожелания более 500 семей тундровиков, которые были озвучены ветеринарам в течение прошлогоднего прививочного сезона. По итогам в перечень ранозаживляющих средств добавлена мазь Вишневского, увеличен объем большинства лекарственных средств, а объем репелентов вырос вдвое.

Обновленный состав набора позволяет оперативно оказывать экстренную помощь оленям и увеличивает кратность обработок оленегонных собак. В каждом комплекте есть также перевязочные, расходные материалы и инъекционные инструменты.

«В одной из наших первых поездок, в диалоге с тундровиками, было принято решение запустить ветеринарные аптечки для самих оленеводов. Не всегда наши ветеринары могут добраться – порой требуется целая вертолетная поездка, чтобы обеспечить ветеринарную помощь. А сами оленеводы зачастую успешно могут все сделать, нужно лишь обеспечить их необходимыми лекарствами. Так мы и сделали несколько лет назад. И каждый год совершенствуем наполнение аптечки по предложениям тундровиков. На Совете старейшин посмотрели новый состав и, как сказали наши оленеводы, все, что нужно, они обнаружили. Теперь в ближайшее время начнем выдавать уже новый комплект», – отметил Дмитрий Артюхов.

Решение о выдаче ямальцам, ведущим кочевой образ жизни, ветеринарных наборов принято губернатором Ямала Дмитрия Артюховым в 2023 году после поездки в Приуральскую тундру. Мера поддержки была включена в дорожную карту КМНС, а первые ветеринарные аптечки кочевники начали получать в 2024 году. Они предоставляются оленеводам бесплатно раз в два года. Для этого семье необходимо подать заявку в ходе прививочной кампании или на ветеринарном участке в муниципалитете. Среди условий – постоянное проживание на территории округа и участие в ветеринарных мероприятиях.

Салехард, Елена Васильева

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