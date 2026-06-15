На Ямале перевернулась лодка с людьми – один погиб, троих ищут

На Ямале очередное ЧП на воде. В Надымском районе спасатели ищут людей, которые перевернулись на лодке.

Как сообщает ГУ МЧС по ЯНАО, трагедия случилась 14 июня: «в ЕДДС Надымского района поступило сообщение о том, что 4 человека отправились на моторной лодке из города Надым в сторону села Ныда. В акватории Обской губы возле берега была обнаружена перевёрнутая моторная лодка. В ходе проведения поисковых работ в 30 километрах от села Ныда в акватории Обской губы обнаружено тело мужчины 1992 года рождения без признаков жизни».

Поиски еще трех человек продолжаются.

Напомним, что в конце мая на Ямале пропали три человека, которые на лодке выехали из села Яр-Сале, попали в ледовый затор и приняли решение заночевать в селе Сюнай-Сале. Позже стало известно, что лодка потерпела крушение. Двоих человек нашли позже мертвыми, тело третьего до сих пор ищут.

Салехард, Елена Васильева

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