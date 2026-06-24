На некоторых заправках Ямала введен лимит на отпуск топлива

Салехард (Новый День, Елена Васильева) На Ямале на некоторых заправках введен лимит на отпуск топлива.

Как сообщает департамент экономики регионального правиельства, никакого дефицита бензина в округе нет, топливные компании информируют об отсутствии проблем с запасами. Лимиты вводятся большинством сетевых и частных АЗС на основе их собственной инициативы и направлены на обеспечение равномерного распределения, чтобы избежать ажиотажного спроса.

Сетевые АЗС временно не будут отпускать топливо в канистры и любую другую тару – заливать бензин можно только напрямую в бак автомобиля. Частные заправки установили лимиты: от 40 до 70 литров на одно транспортное средство.

Правительство округа отслеживает ситуацию на топливном рынке ежедневно, лимиты будут сняты как только ажиотаж на покупку спадет.

Как ранее писал «Новый День», лимиты на отпуск бензина ранее водились в Свердловской области, Тюменской области, в ХМАО. Там тоже речь идет, в основном, об ажиотаже со стороны населения.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube