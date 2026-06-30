Природные пожары на Ямале помогают ликвидировать парашютисты и десантники с Урала и из Тюменской области

На Ямал, где ведется ликвидация нескольких десятков природных пожаров, прибыли на помощь парашютисты и десантники Авиалесоохраны с других регионов УрФО. В частности, речь идет о специалистах из Свердловской и Тюменской областей.

Лесопожарная обстановка в округе осложнилась в связи со вспышкой труднодоступных и удаленных лесных пожаров от гроз, сообщили в депаратменте гражданской защиты. Напомним, что ан утро 30 июня в округе зафиксировано 37 лестных пожаров.

Наиболее напряженная обстановка отмечается на юге и юго-востоке региона в Красноселькупском, Надымском, Пуровском муниципальных округах, где уже более 3 недель нет осадков и в отдельные дни столбик термометра «зашкаливает» выше +30°С. Всплеск грозовой активности пришелся именно на эти территории.

С 20 по 28 июня в Ямало-Ненецком автономном округе возникло 120 лесных пожаров. В том числе 117 – труднодоступных и удаленных – пришлось на Красноселькупский, Надымский, Пуровский округа.

С 20 по 28 июня ликвидированы 102 лесных пожаров. С применением наземной техники ликвидированы 6 пожаров. Остальные 96 потушены только вручную. Для мониторинга лесопожарной обстановки и переброски сил и средств пожаротушения применяется авиация.

«Для помощи в тушении лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа привлечены 70 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской и Тюменской областей. Отправка команд Авиалесоохраны Свердловской и Тюменской областей проведена по обращению руководства Ямало-Ненецкого автономного округа к руководству Свердловской, Тюменской областей и в Рослесхоз», – пояснили в пресс-службе департамента гражданской защиты.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube