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Из реки Таз достали тело утонувшего подростка

На Ямале из реки достали труп подростка.

Тело было обнаружено местным жителем в пяти км от села Толька в реке Таз, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Напомним, что 28 июня текущего года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в реке Таз во время купания утонул 17-летний подросток. По данному факту Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Предварительно было установлено, что 28 июня в утреннее время подросток 2008 года рождения вместе со своим старшим братом, 1994 года рождения, и тремя совершеннолетними знакомыми пошел на берег реки Таз, чтобы искупаться. Доплыв до середины реки, 17-летний мальчик утонул.

Салехард, Елена Васильева

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