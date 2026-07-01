Минтруда подготовило рекомендации о трудоустройстве участников СВО

Минтруда подготовило рекомендации по трудоустройству и адаптации участников СВО. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности сотрудников в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности, сообщает РБК.

Документ с рекомендациями приняли 26 июня на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. Приводятся возможные профессии и «переносимые» компетенции:

– командиров отделений или взводов рекомендовано назначать руководителями подразделений из-за их «лидерских качеств и умения управлять персоналом»;

– операторы БПЛА могут работать по профилю или стать специалистами по аэрофотосъемке для сельского хозяйства и геодезии;

– механиков-водителей БМП и танков могут трудоустроить водителями категорий C, D, E, машинистами спецтехники или автомеханиками, связистов – специалистами по телекоммуникациям;

– снайперов и разведчиков советуют назначать охранниками 6-го разряда (высшая категория профессии, позволяющая применять служебное огнестрельное оружие) или специалистами службы безопасности;

– штабные работники на гражданке могут выполнять функции администраторов и специалистов по документообороту.

Также приводится список действий, которые не рекомендуется совершать при найме бывших участников СВО. В их числе:

– требовать справки о ранении или о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР);

– отказывать в отпуске в удобное для ветерана время без уважительных производственных причин;

– увольнять за прогул, если работник представил больничный лист или справку о лечении ПТСР.

Для участников СВО «важен гибкий подход к рабочему графику, работа неполный день, временный переход на удаленную работу или более легкий труд в периоды обострения, в годовщину психотравмирующих событий, для прохождения медицинских осмотров и лечения», отмечается в документе. Поскольку законодательно зафиксировать все эти уступки сложно, работодателю рекомендуется пойти на них «в рамках индивидуальной договоренности».

Москва, Елена Васильева

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