На Ямале из воды достали двух утопленников

На Ямале спасатели достали из воды двух утопленников.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в первом случае тело было найден на берегу озера Вардроперский сор. Это был мужчины 1986 года рождения – он пропал еще в мае этого года во время инцидента с лодкой. Напомним, что двое мужчин и женщина на лодке выехали из села Яр-Сале, попали в ледовый затор и приняли решение заночевать в селе Сюнай-Сале. Позже стало известно, что лодка потерпела крушение. Тело одного из мужчин нашли почти сразу, женщину – чуть позже. Третий труп – накануне.

Кроме того, как сообщает региональное МЧС, в 2-3 километрах от села Антипаюта Тазовского района на реке Антипаетаяха накануне утонул мужчина 1975 года рождения. Его тело также нашли накануне на берегу. Обстоятельства его гибели уточняются.

Салехард, Елена Васильева

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