После массовой гибели людей на реках Ямала пройдут рейды – проверят, в том числе, наличие спасательных жилетов

На реках Ямала пройдут рейды: маршруты патрулирования будут проходить по рекам Шурышкарского, Приуральского, Ямальского, Пуровского и Надымского районов. Цель мероприятий – снижение числа происшествий на воде и обеспечение экологической безопасности водных объектов Ямала.

В общей сложности в этом году запланировано проведение девяти совместных рейдов. Их проведут специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России и службой по охране биоресурсов ЯНАО.

Специалисты уделят особое внимание проверке наличия и использованию спасательных жилетов судоводителями и пассажирами, поскольку они являются основным средством обеспечения безопасности. Кроме того, приоритетными задачами будут проверка правильного оснащения и технического состояния маломерных судов, а также соблюдение правил их эксплуатации.

«Спасательный жилет – это не просто элемент экипировки, а средство, способное сохранить жизнь в критической ситуации. В наших рейдах мы будем проверять не только техническое состояние судов, но и наличие жилетов у каждого человека на борту. Первый рейд пройдет в третьей декаде июня», – рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Андрей Мальчевский.

Напомним, что на Ямале произошло два случая массовой гибель людей на воде. 14 июня 4 человека отправились на моторной лодке из города Надым в сторону села Ныда. Лодка перевернулась, люди погибли.

А в конце мая на Ямале пропали три человека, которые на лодке выехали из села Яр-Сале, попали в ледовый затор и приняли решение заночевать в селе Сюнай-Сале. Позже стало известно, что лодка потерпела крушение. Двоих человек нашли позже мертвыми, тело третьего до сих пор ищут.

Отметим, что помимо безопасности, сотрудники службы по охране биоресурсов автономного округа будут контролировать соблюдение правил охраны окружающей среды, а также выявлять и пресекать факты браконьерства и незаконной рыбалки.

Результаты проведенных рейдов будут анализироваться с целью учета при планировании последующих мероприятий по улучшению обстановки на водных объектах региона.

Салехард, Елена Васильева

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