Медики выходили малыша, выпавшего из окна 4 этажа

Салехардские врачи спасли двухлетнего мальчика, выпавшего из окна 4-го этажа.

Инцидент произошел 25 июня на улице Чубынина. Мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, оперся на сетку против комаров и вывалился на улицу.

Как сообщает пресс-служба администрации ЯНАО в соцсетях, реьенок был госпитализирован, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой голени, а также ушибы лёгких и печени. К счастью, операция не понадобилась. Мальчик находился под круглосуточным наблюдением команды врачей. Они отмечают, что ребёнку небывало повезло: «Родился даже не в рубашке – в кольчуге!».

Состояние ребёнка стабилизировалось за неделю. Сейчас малыш выписан из больницы и чувствует себя хорошо. В дальнейшем ему рекомендовано наблюдение у педиатра.

Салехард, Елена Васильева

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