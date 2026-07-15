Жителей Надыма просят прекратить воровать цветы с клумб

Прекратить разорять городские клумбы и воровать кашпо с цветами просит жителей администрация Надыма. По данным мэрии, этим летом участились случаи вандализма на общественных пространствах.

Недобросовестные жители выкапывают цветы из клумб и кашпо. По словам чиновников, уже есть один особо кощунственный случай – цветы украли в Сквере Памяти у Вечного огня.

«Уважаемые надымчане, просим вас с уважением относиться к городу и его жителям, а также к чужому труду. Все мы любим Надым и хотим видеть его нарядным, красивым и ухоженным!», – обратились в мэрии к горожанам.

Ранее «Новый День» писал о том, как в Ноябрьске женщина испортила городской цветник на 35 тысяч рублей. Она попала на камеры и была быстро опознана.

Надым, Елена Васильева

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