Бывшего директора аэропорта Ноябрьска и его зама будут судить за коррупцию

Директор аэропорта Ноябрьска и его заместитель обвиняются в коммерческом подкупе. Как сообщает СУ СК РФ по ЯНАО, в 2025 году директор аэропорта через своего заместителя вымогал у представителей подрядных организаций денежные средства за заключение и беспрепятственное исполнение договоров на выполнение работ в аэропорту. За содействие в заключении контракта на ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения с одной из подрядных организаций обвиняемые потребовали 1 млн. рублей. При передаче денежных средств обвиняемые были задержаны.

Кроме того, директор филиала получил от представителя другого юридического лица коммерческий подкуп в размере 100 000 рублей под видом оплаты ремонта служебного автомобиля, за обещание лояльного отношения и приоритетного заключения контрактов в будущем.

Расследование дела завершено, следователями проделана большая работа по сбору и закреплению доказательств, – отметили в СК. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube