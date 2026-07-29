Тарко-Сале окутало дымом от лесных пожаров. Ведется мониторинг качества воздуха

Тарко-Сале с утра окутан дымом от лесных пожаров. Как сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников, смог принес ветер со стороны станции Лимбей, где ведется ликвидация природного пожара.

«Рано утром дыма в городе было много, сейчас постепенно рассеивается. С утра Роспотребнадзор сделает до 7 замеров воздуха в разных частях города, обязательно мониторим эту ситуацию. Отдельно по результатам проинформирую», – пояснил Кирилл Трапезников. – Обращаю внимание автомобилистов, что в сторону Уренгоя на участке дороги временно перекрыто движение, видимость ограничена в районе Лимбея».

«Принимаем все необходимые меры. Природа в очередной раз испытывает нас на прочность. Справимся! Делаем все возможное», – успокоил ямальцев г-н Трапезников.

Напомним, что по данным на утро 29 июля на Ямале действует 64 природных пожара, в том числе в Пуровском районе. Обстановка в округе обстается сложной. Главными причинами активного сезона спасатели называют аномально сухое и жаркое лето, а также сухие грозы. В места, где фиксируются возгорания, чаще всего, добраться никак, кроме как по воздуху, невозможно. На тушении пожаров активно задействуют вертолеты и авиадесантников, в том числе из Тюменской области.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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