Новый Уренгой накрыл смог из-за пожаров в соседних районах

Новый Уренгой накрыл смог от природных пожаров. Напомним, в округе сложилась неблагоприятная обстановка в связи с аномально сухим и жарким летом. В нескольких районах горит тундра.

Как сообщает пресс-служба администрации газовой столицы ЯНАО, в самом Новом Уренгое пожаров нет. Водителям в связи с ухудшением видимости рекомендуется проявлять за рулем особую бдительность. Также возможны локальные перекрытия дорог – актуальную информацию можно смотреть на ресурсах Дептранса ЯНАО.

Людям, чувствительным к дыму (астматики, аллергики, лица пожилого возраста), рекомендуется защищать масками органы дыхания.

Отметим, что на Ямале действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые работы, связанные с огнём, вне специально отведённых мест. Также ограничено посещение лесов на территории всех пяти лесничеств округа.

Напомним, что накануне смог от природных пожаров появился в Пуровске и Тарко-Сале. Замеры качества воздуха опасных концентраций загрязняющих веществ пока не выявили.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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