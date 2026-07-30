Чиновник расказал, безопасен ли воздух в Тарко-Сале и Пуровске

Обнародованы результаты замера качества воздуха в Тарко-Сале и Пуровске. Напомним, со вчерашнего дня там наблюдается смог – ветер принес дым от пожаров в пуровской тундре.

О том, безопасно ли дышать таким воздухом, рассказал глава пуровского района Кирилл Трапезников.

«Сообщаю о результатах проб воздуха, который провел Центр гигиены и эпидемиологии в Тарко-Сале и Пуровске – в предельно-допустимой концентрации вредных веществ от дыма лесных пожаров не обнаружено», – пояснил чиновник.

По его словам, мониторинг качества воздуха продолжается, следующий замер будет осуществлен в 18 часов. «О результатах также дополнительно сообщу», – пояснил Кирилл Трапезников.

Напомним, в округе складывается неблагоприятная ситуация с природными пожарами из-за аномально жаркого и сухого лета. Возгорания провоцируют сухие грозы, пояснили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

На сегодняшний день ведется ликвидация 79 возгораний. Накануне их было 64.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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