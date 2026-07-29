Пуровский район накрыло плотным дымом от лесных пожаров

Пуровский район накрыло плотным дымом из-за лесных пожаров. Ранее о сложной обстановке из-за задымления в Тарко-Сале сообщал глава района Кирилл Трапезников, ведется постоянный контроль качества воздуха.

Напомним, что на сегодняшний день на Ямале действует 64 природных пожара.

Администрация Пуровского района выпустила рекомендации о мерах безопасности при задымлении:

– Окна не открывать

– Увлажнять воздух

– Использовать системы очистки воздуха

– Пить больше жидкости

– По возможности не выходить на улицу во время наибольшего задымления

«Автомобилисты будьте особенно внимательны: при задымлении снижается видимость. При признаках отравления – звоните 103», – напомнили в пресс-службе администраци Пуровского района.

Салехард, Елена Васильева

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