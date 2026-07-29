Пуровский район накрыло плотным дымом от лесных пожаров

Пуровский район накрыло плотным дымом из-за лесных пожаров. Ранее о сложной обстановке из-за задымления в Тарко-Сале сообщал глава района Кирилл Трапезников, ведется постоянный контроль качества воздуха.
Напомним, что на сегодняшний день на Ямале действует 64 природных пожара.
Администрация Пуровского района выпустила рекомендации о мерах безопасности при задымлении:
– Окна не открывать
– Увлажнять воздух
– Использовать системы очистки воздуха
– Пить больше жидкости
– По возможности не выходить на улицу во время наибольшего задымления
«Автомобилисты будьте особенно внимательны: при задымлении снижается видимость. При признаках отравления – звоните 103», – напомнили в пресс-службе администраци Пуровского района.
Салехард, Елена Васильева
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