Артюхов позвал жителей Губкинского встретиться вечером у школы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 17 августа работает в рамках «Честного маршрута» в Губкинском.

Напомним, что ранее он уже побывал в Ноябрьске и Муравленко. После встречи с администрацией Губкинского и контрольного объезда важных точек города Дмитрий Артюхов зовет горожан для личной встречи. Там можно задать все интересующие вопросы.

«Губкинцы, приглашаю вас сегодня на нашу ежегодную встречу. Место прежнее – территория четвёртой школы, начинаем в 18:30. Обсудим развитие города и нашего Ямала, а также всё, что интересует – готовьте вопросы и предложения. До скорого!», – написал Дмитрий Артюхов в социальных сетях.

Губкинский, Елена Васильева

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