Дмитрий Артюхов поехал в Новый Уренгой

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов закончил работу в Пуровском районе в рамках своего восьмого «Честного маршрута». Из Тарко-Сале он отправился дальше – в газовую столицу округа.

Дорогие земляки! Сегодня завершаю работу в Пуровском районе, выдвигаюсь в Новый Уренгой. По пути заеду в малые населённые пункты, где пообщаемся с жителями. Приглашаю на встречи в 15:10 – Уренгой, Солнечный сквер; в 16:00 Коротчаево, площадь возле СОК «Арктика»;в 18:10 Лимбяяха, парк «Аллея моей мечты». До скорого!» – анонсировал Дмитрий Артюхов в социальных сетях.

Напомним, что накануне в Тарко-Сале на очную встречу с главой региона пришли 750 жителей, общение длилось полтора часа, было задано 25 вопросов, сообщает пресс-служба главы округа.

Дмитрий Артюхов отправился в «Честный маршрут» 14 августа – он лично находится за рулем, чтоб, заодно, проверить качество дорог округа.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42