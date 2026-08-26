Итоги «Честного маршрута» – 12 дней, 6 городов, 98 часов в эфире, более сотни личных встреч

Дмитрий Артюхов накануне завершил свой восьмой «Честный маршрут». Он продлился 12 дней, включал в себя шесть крупных городов и множество поселков, в эфире в совокупности Дмитрий Артюхов провел 98 часов, провел более сотни встреч и т.д.

Дмитрий Артюхов уже анонсировал – в 2027 году «Честный маршрут» тоже состоится, потом что только личное участие позволяет быть в курсе всех вопросов и проблем и оперативно реагировать на все вызовы времени.

Как рассказал «Новому Дню» политолог Анатолий Гагарин, «Честный маршрут» уникальный проект, который необходимо очень внимательно изучать. «Я давно слежу за этим проектом и могу констатировать, что даже спустя 8 лет он не теряет динамику. Такие поездки, погружение, тесное общение позволяют провести глубокую ревизию территории, быть в курсе всего, что происходит в округе. Это очень успешное ноу-хау Артюхова, но хочу сказать, что, несмотря на кажущуюся простоту, – просто поехал, просто слушал, просто общался – оно не сильно масштабируется на другие территории. Ведь чтобы увидеть, услышать, решить проблемы, нужно быть готовым к этому, меть определенную смелость. Самое главное – не превращать это живое общение в некий чиновничий ритуал, сохранить в нем душу. Ну а коллегам было бы неплохо этот уникальный ямальский опыт изучить и систематизировать», – отметил Анатолий Гагарин.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО, в 2026 году программа «Честного маршрута» программа была насыщена именно общением с северянами. Помимо традиционных открытых встреч с жителями городов, поселков и отдаленных районов, было организовано общение с участниками СВО и их близкими, врачами, учителями, предпринимателями, спортсменами, молодежью и представителями коренных малочисленных народов Севера.

Ключевым блоком Честного маршрута 2026 года стали встречи с профессиональным сообществом региона для совместного анализа предложений, поступивших от северян в программу развития «Ямал-100». В качестве экспертов выступили почти 130 ведущих специалистов в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры, бизнеса и молодежной политики. Во время обсуждения приняли ряд важных решений, среди которых покупка резервного оборудования в крупные больницы региона, расширение мер поддержки для бизнеса и организация всероссийских соревнований на территории Ямала.

Совместно с главой региона специалисты обсудили темы внедрения искусственного интеллекта в ямальскую медицину, развития новых направлений в образовании для детей с особенностями здоровья, усиления олимпиадного движения, борьбы с буллингом в школах, дополнительных направлений в колледжах региона и внедрения цифровых платформ для изучения ненецкого, хантыйского и селькупского языков. Эти направления лягут в основу программы развития региона «Ямал-100» до 2030 года.

«В каждом муниципалитете провели встречи с неравнодушными жителями, профессиональным сообществом по развитию основных направлений жизни округа: это образование, медицина, предпринимательство, молодежная политика, сохранение традиций и поддержка КМНС. Вместе обсудили, как видим жизнь в регионе не только к 2030 году, но и на десятилетия вперед. Это не оперативное управление, решение задач в моменте, а системный долгосрочный подход. Следующая большая задача – ко Дню округа результаты этих встреч свести в единый документ и завершить текущий год принятием большой программы развития «Ямал-100», – сказал глава региона.

Четвертый год подряд обязательным пунктом Честного маршрута становятся встречи с участниками СВО и их близкими. В этом году они прошли во всех городах по пути маршрута. По итогам общения в работу взяты десятки личных просьб и вопросов.

Традиционно во всех городах прошли большие встречи с ямальцами. Их посетили порядка 10 тысяч жителей. Дмитрий Артюхов провел в прямом эфире почти 10 часов и ответил на 268 вопросов.

«Честный маршрут – особая часть нашей работы. Благодарю ямальцев: по нашим подсчетам на встречи пришли 10 тысяч человек. Это рекорд. Открытый диалог позволяет «настроить камертон», почувствовать проблемы, которые беспокоят людей в конкретном муниципалитете. Нужное дело перед принятием бюджета. Берем в работу все вопросы, даже личные. Важно, что такие встречи имеют большой профилактический эффект для команд, работающих на местах: все понимают, что в кабинетах от проблем не спрячешься, придет август и люди могут задать вопрос на встрече с главой региона. Поэтому стараются решать вопросы проактивно, чтобы у меня не было вопросов к главам. Все руководители на Ямале понимают, что затягивать решение проблем нельзя», – отметил Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

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