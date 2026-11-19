Жители Тарко-Сале поинресовались у губернатора ЯНАО, зачем им городской каток за 26 млн рублей.

«Добрый день, Дмитрий Андреевич! В нашем городе Тарко-Сале планируют сделать каток за 26 миллионов, вдоль набережной Саргина.. Жители города очень возмущены, этот каток никому не нужен, лучше бы эту сумму потратили на благое дело, например подарков на Новый год в прошлом году не было в садах и школах, недавно урезали зарплату учителям и воспитателям.. да много куда можно вложиться, но каток!! Зачем? Для кого? Наступят сильные морозы, а там на набережной еще и сильные ветра и тем более нет удобств там, ни туалета, ни кафе.. Почему бы не сделать сначало голосование среди населения, узнать надо это нам или нет, а потом уже планировать подобные вещи?», – написала пользователь Ксения Шибанова на страничке Дмитрия Артюхова ВКонтакте (орфография и пунктуация авторские – прим. НД). Напомним, что там идет сбор вопросов к губернатору в рамках подготовки прямой линии, которая пройдет 9 декабря.

На вопрос ямальчанки уже поступил ответ от администрации Пуровского района. «Стоимость катка не 26 миллионов, а 16,4. Его будут обустраивать на Набережной, так как в привычном месте – в парке Здоровье, разместить его в этом году не получится, из-за большого снижения уровня воды. На Набережной установят теплый прокат коньков, в непосредственной близости есть общественный туалет. Открытый каток ежегодно пользуется большим спросом у жителей и гостей города. Новый каток станет еще одним местом притяжения для проведения активных новогодних каникул, здесь запланированы мероприятия, музыкальное сопровождение», – пояснили чиновники с официального аккаунта.

Тарко-Сале, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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