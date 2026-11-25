Жителей Тарко-Сале призывают проявлять бдительность. На окраине города в районе мусорного полигона видели бурого медведя.

«От службы по охране биоресурсов ЯНАО поступила информация: в районе полигона ТБО замечен медведь. На месте будут работать сотрудники Росгвардии. Соблюдайте меры безопасности», – сообщила в социальных сетях администрация Пуровского района.

Отметим, что в этом году в Пуровском районе уже было одно ЧП с медведем – 3 ноября животное напало на 44-летнего мужчину в промзоне поселка Уренгой. Пострадавший погиб на месте. Медведя ликвидировали. После появилась информация, что хищник мог быть болен бешенством. Взяты пробы. Данных о результатах пока нет.

Тарко-Сале, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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