Аэропорт Салехарда остановил работу из-за глобальной аварии на электросетях. «По причине сбоя в городской энергосистеме город Салехард временно остался без электричества. Эта ситуация напрямую затронула и работу аэропорта окружной столицы. Главный закон авиации – безопасность людей. Поэтому прием и отправка самолетов на текущий момент приостановлены, а рейс YC 32 из Москвы произвел посадку на запасном аэродроме в г. Надым», – сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в своем канале в «Максе».



Информация с новым временем вылета задержанных рейсов направляется пассажирам по SMS. Всем пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Напомним, что «Россети Тюмень» ведут восстановительные работы: на месте аварии задействовано более 50 человек и 13 единиц спецтехники на участках ЛЭП протяженностью около 25 километров.

В самом Салехарде электроснабжение развертывается по запасным схемам – с помощью собственной генерации.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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