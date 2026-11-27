Энергетики продолжают ликвидацию последствий аварии на электросетях, в результате которой утром 27 ноября Салехард остался без света.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Россети Тюмень», к настоящему моменту восстановлено электроснабжение аэропорта и большей части города в объеме свыше 30 МВт.

Параллельно специалисты продолжают работу на высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП). Для устранения последствий непогоды энергетики метр за метром обследуют участки ЛЭП, расположенные на заболоченных территориях заполярной тундры.

Функционирование котельных и иных критически значимых объектов осуществляется от резервных источников электроснабжения.

Напомним, сегодня из-за резкого похолодания и высокой влажности на проводах образовалась ледяная «шуба». Утром наледь сбросило с проводов, в результате они столкнулись между собой, что привело к перебоям в электроснабжении. Без света осталось около 50 тысяч жителей столицы ЯНАО. Школы и детские сады 27 ноября не работали. Полдня не работал аэропорт. Во время, пока «Россети» устраняли основную причину аварии, абонентов подключали по резервным схемам электроснабжения.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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