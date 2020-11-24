Россиян могут оставить без патронов: в стране меняются правила охоты

В России 1 января 2021 года охотников ждут очередные «сюрпризы» от властей. Меняются правила охоты, а также ограничивается продажа патронов и пороха населению. Как считает депутат Ил Тумэн Республики Саха (Якутия), охотник с многолетним стажем Юрий Григорьев, нововведение может поставить жителей отделенных регионов в крайне тяжелое положение.

Новые правила охоты регламентированы приказом Минприроды РФ №477 от 24.07.2020. Документ, помимо прочего, расширяет полномочия региональных властей по организации охоты. При этом с ограничениями на продажу патронов все очень удивительно. В сентябре 2020 года было принято постановление правительства РФ №1479, утверждающее «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Охотники не сразу обратили внимание: ограничения на продажу патронов подаются под соусом заботы о противопожарной безопасности.

«В изменениях правил охоты ничего особо кардинального я не увидел. Ограничиваются сроки по охоте на дикого северного оленя. Но это ради сохранения популяции. Главное-то другом. Главное – чтобы правила соблюдали все, а не только простые охотники. Мы ведь не редко сталкиваемся со случаями так называемой «царской охоты», когда «сильные мира сего» охотятся с вертолетов даже в заповедниках и никакой закон им не указ», – подчеркнул Григорьев.

При этом депутат высказал несогласие с ограничениями на продажу патронов населению, что может крайне негативно сказаться на жителях отдаленных регионов. «Очень плохо то, что у нас законы принимаются в Москве «оптом» для всей страны, без учета местных условий. Одно дело ограничить продажу патронов в Москве, где охота просто любимый вид отдыха и оружейных магазинов полно. И совсем другое дело – Дальний Восток, где охота для жителей отдаленных поселков – это способ выживания, пропитания. С Нового года в одном магазине, находящемся в подвальном помещении (а большинство оружейных магазинов или оружейных комнат там и находятся) можно будет одномоментно хранить на складе примерно 20 тысяч патронов (50 кг пороха). Их нужно привезти, а перевозка боеприпасов с завода, даже с Амурского патронного, это ж целая история, везти-то в Якутию. Сейчас вот Росгвардия выдает лицензию на миллион патронов, а не на 20 тысяч. Охотник из глубокой провинции к охоте готовится, патронов берет много, с запасом. Всем не хватит. Люди останутся без мяса. Не понимаю, зачем вводить ограничения – вот так – не думая о том, что страна у нас огромная и условия в регионах разные», – убежден Григорьев.

Стоит отметить, что в настоящее время охотники в северных районах Дальнего Востока уже отмечают дефицит патронов в некоторых магазинах.

Якутск, Светлана Антонова

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